Uma professora de 39 anos morreu, nesta quarta-feira (18), após um acidente de moto no km 612 da BR-381, em Oliveira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a moto colidiu contra a traseira de um caminhão, caiu na via e foi atropelada em seguida.

O acidente

Com base na análise dos vestígios do local do acidente e os relatos de testemunhas, a PRF constatou que a motociclista seguia sentido Belo Horizonte, quando bateu na traseira de um caminhão de cor vermelha, a vítima perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. Em seguida, a vítima foi atropelada por um veículo que seguia logo atrás.

O local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil e, após os procedimentos, o corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

