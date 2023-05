Os socorristas do Samu Oeste foram acionados na manhã desta quarta-feira (3), para atendimento de um capotamento de caminhão, na BR-494, na altura do KM 50, em Itapecerica.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis averiguou que o motorista do caminhão, sem idade identificada, estava preso às ferragens e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A vítima estava consciente, porém confusa, com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, fratura na perna esquerda e perdeu vários dentes.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Fonte: Samu Oeste