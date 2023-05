Na última quinta-feira (27), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Formiga (Creas) realizou a primeira oficina do grupo do Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O encontro foi conduzido por Ayanne Castro, terapeuta integrativa com foco em autoconhecimento e transformação pessoal, que ensinou aos participantes uma técnica de respiração para energização e fortalecimento do corpo.

“Levar essa técnica de respiração, que é tão simples, mas tão eficiente, para as mulheres atendidas pelo Creas foi uma oportunidade de ensiná-las como resgatar a força existente em cada uma delas para a sua transformação interna e, consequentemente, de suas realidades”, afirmou a terapeuta.

Em seguida, Maria Amaral apresentou às participantes a técnica de pintura Bauer, utilizada originalmente por camponeses na Alemanha, e que hoje se apresenta como uma fonte de renda para os que se dedicarem em aprendê-la. As oficinas com a artista continuarão nos próximos encontros.

“Através das dinâmicas apresentadas ao grupo PAEFI, buscaremos promover o fortalecimento das famílias para o desempenho de sua função protetiva. É também uma oportunidade delas se conectarem através da arte, desenvolvendo a criatividade e estimulando os sentidos e o empoderamento das mulheres”, finalizou Larissa Souza, assistente social do Creas.

