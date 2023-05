Na manhã desta quarta-feira (3), o 5° Pelotão de Bombeiros foi acionado para atendimento de uma ocorrência envolvendo uma caminhonete que colidiu contra uma edificação na Rua Cataguases, no bairro Souza e Silva, em Formiga.

Ao chegarem no local, a condutora do automóvel, de 62 anos, já encontrava-se fora do veículo, consciente e orientada, apresentando somente escoriações. Ela foi avaliada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, e recusou ser encaminhada para atendimento médico.

Segundo relato da motorista, a direção do automóvel travou, momento em que perdeu o controle da direção do veículo durante a descida da Rua Dona Beija, vindo a colidir contra uma edificação na Rua Cataguases.

A Polícia Militar também compareceu ao local e ficou responsável pela ocorrência de trânsito.

Fonte: Corpo de Bombeiros