Será realizada, na próxima sexta-feira (17), a formatura de uma nova turma de alunos do Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar (Progea).

Os formandos são alunos do 4º ano das escolas municipais Célia de Melo Eufrásio e José Honorato de Castro, e serão agraciados com os certificados de conclusão do programa.

O Batalhão de Polícia Militar do Meio Ambiente e o secretário Municipal de Educação convidam todos os formiguenses para participar da solenidade, que ocorrerá às 9h40, na praça Sebastiana Montserrat, nº 320, bairro Quartéis (quadra da Escola Municipal Célia de Melo Eufrásio).