A administração municipal, por meio do setor de Políticas Rurais, em parceria com a CONAFER (Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), iniciou o Programa “+ Pecuária Brasil”, que visa beneficiar produtores de gado de leite e corte com melhoramento genético dos animais, fornecendo a inseminação artificial e todo o acompanhamento do rebanho, como nutrição, manejo de pastagens, sanidade e outros.

A primeira etapa do projeto teve início neste mês, quando a equipe do Setor de Políticas realizou visitas a produtores de das comunidades rurais de Cerrado, Cunhas, Papagaios e São Pedro, para a apresentação do projeto.

No início de janeiro de 2023, um técnico da CONAFER realizará as 100 primeiras inseminações nos rebanhos dos quatro produtores já inscritos no projeto. A previsão é que ao longo de 2023 sejam realizadas 100 inseminações mensais.

O projeto tem a duração média de dois anos e não tem custos para os produtores, que serão acompanhados por um técnico da CONAFER e pelas médicas veterinárias do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, que darão assistência na parte do manejo de pastagens, nutrição animal e sanidade do rebanho.

Os produtores que tiverem interesse em participar do Projeto “+ Pecuária Brasil” devem entrar em contato com Setor de Políticas Rurais, na Rua Nossa Senhora da Abadia, 574 (fundos) ou pelos telefones: 37-3329-1812 e 3329-1824.

Fonte: Decom