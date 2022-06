O Sistema Faemg, o Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga e o Senar Minas, juntamente com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram na quarta-feira (1º) uma ação em que foram ofertados diversos atendimentos direcionados à saúde da mulher, na comunidade rural de Pontevila.

Na oportunidade, foram feitos 65 exames preventivos de câncer de colo de útero (papanicolau) e 72 mamografias.

O caminhão contava com equipamentos médicos e profissionais especializados e, na ocasião, foram realizados exames preventivos de câncer de colo de útero (papanicolau) e mamografia.

O objetivo do ‘Saúde Itinerante’ é criar oportunidades de educação e informação para promoção da saúde preventiva e integral do homem e da mulher rural.

A enfermeira RT Zona Rural II, Flávia Salviano Arantes enfatizou que “o caminhão chegou em um momento muito oportuno, pois devido a pandemia alguns procedimentos preventivos como o papanicolau e a mamografia ficaram atrasados. Com esta parceria, tivemos oportunidade de colocar em dia os exames preventivos de várias mulheres da nossa comunidade”.

“Para nós mulheres, que atuamos no campo, esse projeto itinerante do Senar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga é de grande valia. São ações educativas, preventivas e diagnósticas que contribuem efetivamente para uma melhor qualidade de vida da mulher”, relatou Carol Nunes, pecuarista de gado de leite.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga, Valmir Alves Rodrigues, disse que no “ano que vem vamos fortalecer ainda mais as parcerias e trazer, também, o programa para os homens”.

A ação contou ainda com o patrocínio do Sicoob Credifor que, na ocasião, ofertou lanches aos participantes.

Fonte: Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga