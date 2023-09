Em cada canto de Minas Gerais, estudantes, professores e autoridades municipais estão se mobilizando e abraçando o desafio do plantio de 6 mil árvores no estado proposto pelo projeto Bosque do Amanhã, uma iniciativa do Governo de Minas, em parceria com os municípios.

A ação, idealizada e coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), por meio do programa Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS), ganha cada vez mais interessados e, na próxima semana, a atividade será evento em diversas cidades. Em 20 de setembro, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), serão plantadas 140 mudas durante um minuto.

Prefeituras estão preparando os espaços públicos para os bosques, convidando parceiros e criando uma data específica para o evento. Na Escola Municipal Hermes de Oliveira Barbosa, em Ipatinga, no Vale do Aço, alunos realizam os plantios na última quinta-feira (14), em que cada muda recebeu o nome do estudante responsável pela atividade. Outro destaque foi em 12 de setembro, quando os jovens da Escola Municipal Monsenhor Sebastião Vieira, da cidade de Paraisópolis, no Sul de Minas, plantaram 35 mudas de árvores e filmaram o plantio.

A ação, lançada pela Semad como parte do JMS e em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, tem gerado engajamento para além da comunidade escolar, envolvendo toda a população.