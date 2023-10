Os alunos do Projeto “De olho no Enem 2023”, participaram nos dias 3 e 10 de outubro, das aulas voltadas para matemática no Unifor-MG.

As aulas ocorreram no prédio 6 e foram conduzidas pelo Prof. José Luiz Giarola, que abordou com os alunos o tema “Matemática e suas tecnologias”, onde os alunos puderam ter contato com os principais itens voltados para a área de matemática abordados na prova.

O projeto recebe alunos dos terceiros anos do ensino médio das escolas do município e é focado em encontros com resolução de exercícios sobre as questões da prova do Enem.

Ele tem como intuito ajudar o aluno que queira ingressar em faculdades e universidades por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, bem como concorrer ao financiamento estudantil – FIES, e a Bolsa Prouni.

Os alunos interessados devem se inscrever por meio deste link.

O Centro Universitário também oferta a capacitação para professores sobre as Metodologias Ativas de Aprendizagem. Os interessados devem encaminhar um email para [email protected] e aguardar o retorno.

Fonte: Unifor-MG