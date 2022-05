Temperatura em baixa, solidariedade em alta! Nesse sábado (21), o Projeto Feira Solidária, que é desenvolvido pelo Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA), recebeu a doação de mais de 400 kg de alimentos, que foram encaminhados para a Santa Casa, Asilo São Francisco, Paróquia São Vicente Férrer e Casa de Apoio em BH.

O Projeto é desenvolvido aos sábados durante a realização da Feira Livre e conta com a parceria dos produtores feirantes que doam os alimentos que não foram comercializados e encaminha a entidades e equipamentos públicos.

A coordenadora do BMA Adriana Oliveira, agradeceu a generosidade e o exemplo de responsabilidade social dos produtores que com suas doações, fortalecem a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional no município. Ela agradeceu também ao parceiro Serginho Landico, da Rádio Feira pelo apoio dado ao projeto.

Fonte: Banco de Alimentos