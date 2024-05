Dando continuidade à agenda do Projeto “Giro Empresarial”, a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico realizou, nessa terça-feira (21), uma visita à empresa “Eternitá Ourivesaria”. Desta vez, a visita foi conduzida pela coordenadora de Apoio ao Empreendedorismo, Joice Augusta Santos, e a coordenadora do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga – Citfor (Incubadora Municipal), Paloma Resende.

O “Giro Empresarial” tem como objetivo estreitar laços entre o poder público municipal e as empresas locais, conhecendo de perto as atividades, rotinas e demandas.

Nesta ocasião, Patrícia, proprietária da empresa, relatou seus desafios enfrentados no dia-a-dia como empreendedora e algumas demandas que podem ser agregadas através do setor público. Desta forma, através do programa, a administração pública irá analisar a melhor forma de atender à demanda.

O “Giro Empresarial” continuará visitando as diversas empresas do município, sempre em busca da melhoria do ambiente de negócios e o fomento ao desenvolvimento econômico da cidade.

Fonte: Decom