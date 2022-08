Dando continuidade a agenda do Projeto “Giro Empresarial”, a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico realizou na quarta-feira (17), visita à sede da empresa “MRA”. A diretora de Desenvolvimento Econômico, Natália Medeiros e a coordenadora do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga – CITFOR (Incubadora Municipal), Paloma Resende, foram recebidas pelo empresário André Monteiro.

O “Giro Empresarial”, que conta com o apoio da ACIF/CDL, tem como objetivo estreitar laços entre o poder público municipal e as empresas locais, conhecendo de perto as atividades, rotinas e demandas.

A “MRA” é uma incorporadora especializada no mercado imobiliário, atuando também no ramo de obras comerciais e atividades do terceiro setor. Recentemente, a empresa lançou o “Bella Vida Residencial”, um empreendimento que conta com 25 unidades imobiliárias, em parceria com a Caixa Econômica Federal. O “Bella Vida” veio para revolucionar o mercado imobiliário de Formiga, de forma inovadora e inédita, sendo o maior lançamento imobiliário da cidade.

O “Giro Empresarial” continuará visitando diversas empresas formiguenses, sempre em busca da melhoria do ambiente de negócios do munícipio e o fomento ao desenvolvimento econômico da cidade.

Fonte: Decom