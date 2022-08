Os trabalhos de educação ambiental no Parque Municipal “Chico Mendes”, conhecido como “Parque do Jequitibá” foram reiniciados na quarta e nesta quinta-feira (17 e 18).

Na retomada das atividades, alunos do 5º ano da Escola Municipal Paulo Barbosa visitaram o Parque do Jequitibá e foram recebidos pela equipe técnica do projeto.

Na oportunidade, as crianças receberam orientações sobre a preservação ambiental, conheceram os problemas causados pelo descarte clandestino de lixo, a utilização de fogo em lotes vagos e os impactos negativos gerados por diversas outras ações que prejudicam o meio ambiente. Houve, durante a visita, o plantio de mudas de árvores.

O projeto, que visa a conscientização sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, é uma iniciativa da Secretaria de Gestão Ambiental, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e o Unifor-MG.

Fonte: Decom