Nesta terça-feira (17), foi publicado, o Regulamento do Concurso Formiguense do Queijo – 2022, que será realizado no dia 16 de julho na Casa do Engenheiro, durante o Festival Regional do Queijo.

As inscrições estarão abertas de 1º a 30 de junho e devem ser realizadas no escritório da Emater-MG dos municípios participantes.

Poderão participar do Concurso, produtores de queijo dos seguintes municípios, localizados num raio de 80km de Formiga, e que não pertencem a nenhuma região produtora de Queijo Minas Artesanal: Arcos, Campo Belo, Candeias, Córrego Fundo, Formiga, Itapecerica, Lagoa da Prata, Pains, Pedra do Indaiá, Pimenta e Santo Antônio do Monte.

O regulamento está disponível no APP Formiga, ícone: “Assistência Social/ SIM / Regulamento do Concurso Formiguense do Queijo” e no site da Prefeitura www.formiga.mg.gov.br.

Outras informações podem ser obtidas no Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM) à rua N. Sra. da Abadia, 574-fundos, no bairro Água Vermelha – telefone 3329-1812 ou no escritório local da Emater-MG.

Confira aqui o regulamento