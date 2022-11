Letícia Oliveira, de 25 anos, uma das vítimas do acidente com quatro jovens registrado na BR-494, em Nova Serrana, na noite da última sexta-feira (28), segue internada em estado grave. Três pessoas que estavam no carro morreram em decorrência da batida, sendo que duas morreram na hora.

A única sobrevivente, Letícia segue internada em estado grave no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). A informação foi confirmada ao portal g1 nesta terça-feira (1º) pela assessoria de comunicação do hospital. Ela segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A digital influencer Melissa Côrrea, de 22 anos, morreu no domingo (30) e foi sepultada no Cemitério Parque da Colina em Divinópolis. Ela foi a terceira vítima da batida.

Acidente

As quatro jovens saíram de Divinópolis com destino à festa de aniversário de um amigo em Pará de Minas. Entretanto, durante o caminho elas se envolveram em um acidente. Júlia Noara de 21 anos e Letícia Hordones, de 26, morreram no local, enquanto Melissa e uma outra jovem foram socorridas com vida e hospitalizadas. Melissa não resistiu e faleceu no domingo (30).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um caminhão carregado com carvão tombou na rodovia e ocupou parte da pista contrária; o carro das jovens bateu de frente com o veículo. O motorista do caminhão, de 25 anos, teve ferimentos leves.

A polícia disse na ocasião que as vítimas foram socorridas em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Nova Serrana, e posteriormente transferidas para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis. Melissa que estava em estado gravíssimo morreu no domingo (30) e Letícia segue em estado grave.

O carro das jovens ficou completamente destruído e foi removido para um pátio credenciado. Já o caminhão foi removido para o acostamento e o trânsito foi liberado em seguida.

Festa encerrada

O amigo das jovens, Hugo Gomes, cuja festa em Pará de Minas era em comemoração ao aniversário dele, relatou nas redes sociais que encerrou a festa assim que soube do acidente.

Despedida

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram as mortes e seguem pedindo orações para a jovem sobrevivente, que segue internada.

Fonte: G1