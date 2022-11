O ministro-chefe da Casa Civil do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP-PI) garantiu que dará o início ao processo de transição de governo. Em breve pronunciamento no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira, o ministro disse aguardar que a chapa vencedora das eleições, encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), formalize a indicação do coordenador do grupo de transição, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

“O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país”, afirmou.

O pronunciamento de Ciro Nogueira ocorreu logo após o primeiro discurso de Bolsonaro após a promulgação do resultado das eleições.

Pronunciamento de Bolsonaro

O atual presidente, cujo mandato se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, fez um pronunciamento curto, em que agradeceu aos eleitores pelos votos recebidos no segundo turno das eleições. Ele não parabenizou, nem citou o nome de Lula, eleito com 50,9% dos votos válidos no último domingo.

Bolsonaro disse que as manifestações de caminhoneiros e apoiadores, que bloqueiam rodovias por todo o país, são fruto de “indignação e sentimento de injustiça”.

“Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral”, afirmou.

Em outro trecho do discurso, Bolsonaro disse que irá seguir a Constituição, embora não tenha citado a formação de um grupo de transição para que possa passar a faixa presidencial a Lula no dia 1º de janeiro de 2023.

“Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar as mídias e as redes sociais. Enquanto Presidente da República e cidadão continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição”, afirmou.

Fonte: Itatiaia