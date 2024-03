Quatro pessoas ficaram feridas após uma batida entre uma carreta e um ônibus com 56 romeiros, nesse sábado (2), na MGC-267, em Cambuquira (MG). Três passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de São Lourenço. O motorista da carreta, também sem gravidade, foi encaminhado ao mesmo hospital.

De acordo com a Polícia Militar, os motoristas dos veículos deram versões diferentes sobre o acidente. O homem que dirigia a carreta disse que invadiu a pista para tentar desviar de um carro que estava na contramão e acabou batendo no ônibus.

Já o condutor do ônibus disse, segundo a PM, que tentou desviar o veículo para o acostamento para fugir da carreta, que trafegava desgovernada pela rodovia.

Os dois veículos bateram de frente e a carreta ainda arrastou o ônibus pela lateral, e acabou tombando poucos metros à frente.

O ônibus com 56 passageiros saiu de Belo Horizonte com destino a Aparecida (SP), no Vale do Paraíba. Três romeiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de São Lourenço.

Na carreta, o motorista também se feriu, sem gravidade. Ele foi levado para o mesmo hospital para receber atendimento.

Fonte: G1 Sul de Minas