A Biblioteca Ângela Vaz Leão, do Centro Universitário de Formiga, recebeu nessa semana dois novos espaços de convivência para receber seus visitantes.

Os espaços estão localizados na entrada da biblioteca, onde os usuários do espaço podem ficar à vontade nas poltronas da entrada ou conferir as sugestões de leitura no espaço seguinte. Eles foram feitos com o objetivo de proporcionar aos alunos um ambiente confortável, acolhedor, um lugar convidativo para a leitura.

São locais de acolhimento ao usuário, que convidam para a leitura e estudo. Ao criar esse ambiente inovador, a biblioteca busca atender as demandas impostas pelas novas necessidades da comunidade assistida – alunos dos cursos presenciais, do ensino à distância e do Colégio Unifor-MG – que buscam serviços e produtos diferenciados na biblioteca.

Segundo a coordenadora da biblioteca, Virginia Vaz, a proposta é levar a biblioteca a ser um ambiente de encontro para diálogo, troca de informações, lazer, cultura e novas descobertas. Ela ressaltou: “Fazer com que a biblioteca deixe de ser apenas um local que empresta material para se tornar um espaço de convivência, é uma medida estratégica para mantê-la atuante e engajada em seu papel essencial na comunidade acadêmica”.

Fonte: Unifor-MG