O Terceiro Mundial do Queijo do Brasil foi realizado em São Paulo do dia 11 ao dia 14 de abril, e contou com aproximadamente 1.900 itens participantes de 14 países. Foram premiados queijos, iogurtes, doces de leite e coalhadas.

O queijo “Provolone Fresco Defumado Desidratado”, dos produtores Edmilson e Fernanda Rolindo, conquistou a medalha de bronze em sua categoria.

Nessa quinta-feira (18), o prefeito Eugênio Vilela recebeu a visita dos produtores, que foram agradecer pelo apoio dado pela Administração Municipal por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, esse prêmio é fruto do Projeto de Fortalecimento e Valorização do Queijo Produzido em Formiga, desenvolvido pela Administração Municipal, em parceria com a Unifor-MG e a Emater-MG.

“O projeto teve início em 2021 e, desde então, nossos produtores de queijo foram premiados em todos os concursos nacionais e internacionais dos quais participaram, incluindo três edições da ‘Expoqueijo Brasil – Araxá’ (2021, 2022, 2023), duas edições do ‘Mundial do Queijo do Brasil’, em São Paulo (2022, 2024), duas edições do ‘Concurso Regional do Queijo – Formiga’ (2023, 2023) e o prêmio ‘CNA Brasil Artesanal’ (2022).

“Parabenizamos os produtores Edmilson e Fernanda pelo excelente resultado conquistado nesse importante concurso e, por mais uma vez, levarem o nome de nossa cidade a outras regiões”, destacou o prefeito Eugênio Vilela.

Fonte: Decom