Na tarde desta segunda-feira (8), foi realizada a cerimônia de abertura dos cursos profissionalizantes do “Senac Móvel”, oferecidos aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.

Na ocasião, o prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita Adriana Prado conheceram a estrutura das carretas equipadas que estão estacionadas no Terminal Rodoviário e receberão diversos alunos ao longo do desenvolvimento dos cursos.

A cerimônia contou com a presença do diretor geral do “Senac Móvel”, Alexandre Carvalho; secretários e servidores municipais; alunos matriculados; representantes da Polícia Militar e servidores da Câmara Municipal de Nova Serrana, que vieram a Formiga para conhecer o projeto e o trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano.

Cursos disponibilizados

CURSO DE CULINÁRIA

Técnicas de preparo de bolos e tortas

Preparo de salgados e doces para festas

Bolos de aniversários

Técnicas de preparo de pães, roscas e bolos

CURSO DE BELEZA

Design de sobrancelhas e aplicação de hena

Alongamento de cílios

Técnicas de esmaltação para manicure e pedicure

Técnicas de higiene e escovação de cabelos

Alongamento de unhas com gel

Fonte: Decom