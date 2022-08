Um novo boletim epidemiológico foi divulgado pela Prefeitura de Formiga nesta segunda-feira (8).

Entre sábado e esta segunda-feira (6 e 8) foram confirmados 15 novos casos de coronavírus.

De acordo com o boletim, 76 casos estão em acompanhamento e 23.714 pessoas no município já foram infectadas com o vírus.

Duas pessoas estão ocupando leito clínico e dois pacientes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Hoje foi registrado o óbito de uma mulher de 42 anos.

Até o momento, 327 óbitos já foram confirmados no município.