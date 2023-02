Na tarde desta quinta-feira (2), a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, realizou, no Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap), a cerimônia de posse dos diretores e vice-diretores das escolas e centros de educação da Rede Municipal de Ensino.

Durante o evento, o prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita, Adriana Prado, enfatizaram a importância dos profissionais na condução pedagógica e administrativa das instituições. O secretário de Educação, Jaderson Teixeira, o secretário-adjunto, Luiz Henrique Soares, a diretora de Recursos Humanos, Raquel Oliveira, o vereador Luiz Carlos Tocão e servidores da pasta também acompanharam a cerimônia.

O processo de indicação aos cargos de diretor e vice-diretor das unidades de ensino do município teve início no mês de julho de 2022, constou de quatro etapas, todas de caráter obrigatório, com Módulos de estudo em Gestão Escolar, Exame de certificação de Gestão Escolar Municipal, elaboração e apresentação do Projeto de Gestão. A última etapa foi através de processo de votação pela comunidade escolar. Os novos diretores e vices exercerão mandato de três anos.

Além da posse dos novos titulares, a Administração Municipal homenageou os profissionais que estiveram na função de diretor e vice no último mandato: Adelândia Oliveira, Ana Carolina Rego, Elaine Estevão Araújo, Érica Cravo, Juliana Teixeira e Ana Paula Garcia.

DIRETORES E VICE-DIRETORES EMPOSSADOS

CEI Conceição Maria de Almeida Diretora: Josiane Rosa do Couto

CEI Dalva Barbosa Pereira Diretora: Elimar Aparecida Ferreira Rocha

CEI Dercy Alves Praça Diretora: Kleizy Nunes Cordeiro Carrilho

CEI Dona Maruca Diretora: Monique Naira Eva de Melo e Silva

CEI Doralice Carvalho Ribeiro Diretora: Gislaine Borges Ferraz

CEI José Jerônimo de Sousa Diretora: Adriana Melo Silveira

CEI Maria Augusta Leão Diretora: Anienne Teixeira de Ázara

CEI Maira Hilda de Carvalho Pires Diretora: Eliane de Fátima Pimenta Faria

CEI Nelson Alvarenga Diretora: Kátia Cristina Teixeira de Souza

CEMEI Professor José Juvêncio Fernandes Diretora: Tatiana Camargo França Damasceno

Escola Angelita Gomes Pereira Diretora: Lilian Naira Pires Nunes; Vice-diretora: Míriam Ribeiro Leal

Escola Arlindo de Mello Diretora: Maria das Dores de Oliveira Miranda; Vice-diretora: Adriana Rodrigues Silva

Escola Benedita Gomide Leite Diretora: Kátia Aparecida Arantes

CAIC Affonso Henrique Braga Diretora: Aparecida Sônia de Oliveira; Vice-diretora: Ana Paula Pires

Escola Célia de Melo Eufrásio Diretora: Cláudia Beatriz Dalariva

Escola Florêncio Rodrigues Nunes Diretora: Margarida Jaqueline Alves; Vice-diretora: Lázara Madalena da Cunha

Escola Haydée Garcia Guerzoni Diretora: Dayse Tatiana Silva

Escola José Antônio do Couto Diretor: Hadailton Geraldo Silva

Escola José Honorato de Castro Diretora: Roseli Eliana Carrilho Silva

Escola José João de Melo Diretor: Demétrius Medeiros Meneses Dias

Escola Lídia Braga Diretora: Juliana Aparecida Leal Santos

Escola Miralda da Silva Carvalho Diretora: Wirlene Maria de Almeida Abreu; Vice-diretora: Ana Rita do Couto

Escola Papa Pio XII Diretora: Juscemília Alves Alcântara; Vice-diretora: Patrícia Simara de Castro

Escola Paulo Barbosa Diretora: Monaliza Logimar Reis; Vice-diretor: Davidson Maia da Silva

Escola Professor Franklin de Carvalho Diretora: Liliane Jorgina da Cunha; Vice-diretora: Líslia de Castro Silva

Centro de Apoio à Aprendizagem – CEMAP Diretora: Débora Mariano de Andrade Taveira Bessas

Escola de Línguas Helena Kemper Costa Diretora: Thaísa Barude Bottrel Vignoli

Escola de Música Eunézimo de Lima Diretor: Leandro de Lima Damasceno

