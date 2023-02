Um motorista invadiu a contramão e bateu o carro de frente com o veículo conduzido por um militar veterano na BR-459. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital das Clínicas de Itajubá, sendo liberados posteriormente.

O acidente, conforme a PMF, aconteceu nessa quinta-feira (2) no km 174 da rodovia, em Itajubá. A polícia relatou que o militar veterano, de 59 anos, disse que fazia uma curva quando foi surpreendido pelo outro veículo, conduzido por um homem de 41 anos. O carro invadiu a contramão de direção e os veículos bateram de frente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro que invadiu a pista contrária teve lesões leves. O militar veterano estava no veículo com uma mulher de 53 anos e uma criança de sete. Eles também tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos pelos bombeiros, levados ao Hospital das Clínicas e liberados após atendimento médico.

De acordo com a polícia, nenhum dos motoristas apresentaram sinais de embriaguez. O veículo conduzido pelo homem de 41 anos foi removido por estar com licenciamento irregular. O carro do militar foi liberado.

Fonte: G1