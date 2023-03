Na manhã desta sexta-feira (3), o prefeito, Eugênio Vilela, e a vice-prefeita, Adriana Prado, receberam, no Gabinete Municipal, a equipe gestora da Santa Casa de Formiga e servidores da Secretaria de Saúde.

O encontro teve a finalidade de alinhar as tratativas finais acerca do retorno das cirurgias eletivas, o processo de contratualização e o ajuste do fluxo de pagamentos à instituição.

Fonte: Decom