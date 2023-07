O governo federal deve enviar no mês de agosto a segunda parte da reforma tributária. A proposta trata da mudança na cobrança no imposto de renda, lucros e dividendos. A afirmação é do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP).

O parlamentar explicou que a expectativa é que o Congresso receba a proposta já em agosto, com tramitação iniciada pela Câmara. De acordo com o Randolfe Rodrigues, o Ministério da Fazenda está prestes a finalizar o desenho da matéria.

“Nós conversamos nesta semana com o ministro Haddad e nossa expectativa é que ainda em agosto possa já ser encaminhada a segunda parte (da reforma tributária) para ser apreciada pela Câmara, ao passo que o senador Eduardo Braga avança com a primeira parte. O lógico e natural é que comece pela Câmara”.

A proposta de alteração na cobrança do imposto de renda está fora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da primeira etapa da reforma tributária, que trata sobre impostos de consumo.