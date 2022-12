A Secretaria de Cultura recebeu, na terça-feira (13), a visita do Babalorixa Jhonatan de Oxoguian que lançará o livro “Omi Eró – A mistura mística das folhas dos Orixás”, em São Paulo.

Com o Baba, estavam o também paulista, Babalorixá Karlito de Oxumarê do Ilê Olá Omi Asé Opô Àráká, que é uma Casa tradicional de São Paulo, e o Ogan Cleber Ignês (Gaipe), que mora em Formiga.

Os representantes da cultura afro-brasileira foram acompanhados pelo formiguense Ramon Silva (Dofono de Ogum) que faz parte da religião de matriz africana, Candomblé Nação Ketu.

Ramon trouxe os líderes candomblecistas para conhecerem a “Casa do Engenheiro”, sede da Secretaria de Cultura, no intuito do local ser utilizado para o lançamento do livro do Babalorixa Jhonatan, também, em Formiga.

Eles foram recebidos pelo secretário de Cultura, Alex Arouca, que ficou conhecendo um pouco sobre a “Ilé Eléjìgbọ Olá Àṣẹ Òpó Ọmọrodan”, dirigida pelo Baba Jhonatan de Oxoguian. A casa preza o bem-estar físico e espiritual e, atualmente, é localizada em São Paulo, mas, em breve, terá sua filial na cidade de Formiga.

Fonte: Decom