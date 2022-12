Minas Gerais confirmou a sétima morte no Estado em decorrência das chuvas no atual período chuvoso, iniciado em setembro. Trata-se de uma idosa de 66 anos que foi arrastada por uma enxurrada em Presidente Bernardes, na região Central do Estado.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, na segunda-feira (12) uma forte chuva ocasionou o transbordamento de um córrego no Povoado do Sítio, localizado na zona rural de Presidente Bernardes a 7 km da cidade. A Polícia Militar localizou o corpo da idosa no meio de alguns galhos e folhas no leito do rio.

De acordo com uma testemunha, a vítima voltava com duas sobrinhas de uma novena que acontecia naquela localidade e ao chegarem nesse trecho que estava alagado resolveram passar. Em dado momento a vítima veio a se desequilibrar ao pisar em um buraco caindo na água e sendo levada pela correnteza da enxurrada até o córrego e afogou-se, vindo a óbito.

A sexta morte pelas chuvas em Minas Gerais também foi confirmada nesta terça-feira (13) pela Defesa Civil estadual. Trata-se de um jovem de 25 anos que foi atingido por uma descarga elétrica na cidade de Inhapim, na Zona da Mata. Ele tentou se esconder da chuva em um cômodo próximo a uma torre de internet, onde fazia a manutenção.

O boletim da Cedec-MG aponta ainda que existem 1.101 desabrigados, que são pessoas que necessitam de abrigo público (como habitação temporária), em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios. Os desalojados, que precisaram sair de casa, mas vão para casas de amigos e parentes, são 4.308.

Fonte: O Tempo