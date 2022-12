Uma mulher de 58 anos e um homem de 40 anos foram indiciados por atos de tortura, ameaça, lesão corporal, tráfico de pessoas, redução de pessoa à situação análoga à escravidão, apropriação indébita, importunação sexual e estupro. Os dois eram responsáveis por uma clínica de reabilitação em Lavras, no Sul de Minas. A dupla estava sendo investigada desde o último mês de abril, após denúncias sobre o local.

Na clínica estavam internados homens e mulheres em tratamento para transtornos mentais, dependência química, entre outros. As investigações tiveram início no último mês de abril, e foram identificadas mais de vinte vítimas do casal. Ao longo das apurações, foram ouvidas testemunhas do que acontecia no local, e as declarações foram confirmadas por perícia técnica. Ao todo, 27 pessoas foram ouvidas.

A mulher de 58 anos ainda é investigada por tráfico de entorpecentes. Na casa dela, foi apreendida uma grande quantidade de medicamentos psicotrópicos sem prescrição médica. As substâncias são classificadas como drogas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

