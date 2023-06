O Rotary Club de Formiga fechou o balanço da terceira edição do Rock’n Rotary ocorrido no sábado (24), na Casa do Engenheiro, em Formiga, e concluiu que o evento cumpriu o que prometeu: levou um grande público ao local e deu mais vida ao estilo musical na cidade do rock. Houve shows da banda 32 Dentes, que apresentou um tributo ao Titãs, Banda Máscara Pitty Cover, Décima Corte e DJ Cente.

A festa teve entrada gratuita, começou às 13h e foi até meia noite. A parceria do Rotary com o Mr.Rock Eventos deu certo mais uma vez.

“Agradecemos aos nossos apoiadores, patrocinadores e participantes do Rock’n Rotary. Esse evento que transforma vidas e agita corações solidários já tem data marcada para o próximo ano! Será uma nova oportunidade de contribuir para causas nobres, curtir um festival de rock incrível e fomentar a música na nossa cidade!”, destacou o Rotary Club de Formiga.

Doação

Além de oferecer entretenimento gratuito, o Rock’n Rotary é mais um projeto pelo qual os rotarianos promovem o bem e a boa vontade. E atendendo a esse propósito muitos participantes do evento doaram leite na entrada. Os donativos foram entregues à Asadef e ao Banco de Alimentos, que farão o repasse às famílias em vulnerabilidade social. Já a renda do evento será usada para dar andamento a diversas ações sociais do Rotary.

Fonte: Rotary Club de Formig