O Cras 3, situado no Bairro Souza e Silva, com o objetivo de levar informação e conhecimento à população atendida, realizou nessa terça-feira (20), mais um encontro do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF).

No encontro, o tema abordado foi “Setembro Amarelo: valorização da vida e combate ao suicídio”.

Na ocasião, foi ministrada uma palestra pela psicóloga, técnica de Promoção Social do SEST-SENAT, Fabiana Ferreira de Sá.

O PAIF fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo e é um serviço oferecido exclusivamente pelos Cras, que busca a emancipação dos indivíduos, a prevenção e o enfrentamento das situações de vulnerabilidade.

O encontro contou com a participação de 15 usuários e foi finalizado com um lanche compartilhado e a confraternização de todos os presentes, que foram presenteados com um origami em formato de pássaro amarelo, que simboliza a valorização da vida e o combate ao suicídio.

Fonte: Decom