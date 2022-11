Um jovem, de 18 anos, morreu após ser atingido por uma roda que se desprendeu de um caminhão na BR-262, em Nova Serrana, nessa quarta-feira (9). A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a roda se desprendeu do eixo traseiro esquerdo do caminhão e atingiu o jovem. A análise foi feita com base nas marcas no asfalto e nos danos do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem sinais vitais, com vários ferimentos e fraturas. Os bombeiros disseram ainda que foi feito o procedimento de ressuscitação com uso do desfibrilador.

O rapaz foi encaminhado para a sala de emergência da UPA, mas não resistiu. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do acidente e realizou o trabalho de rotina.

Fonte: G1