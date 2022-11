Um jovem de 18 anos, portador de necessidades especiais e com desenvolvimento mental reduzido, foi estuprado à luz do dia no Centro de Belo Horizonte dentro de uma guarita abandonada. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na esquina da avenida do Contorno com rua Curitiba nessa quarta-feira (9).

A vítima não conseguiu identificar com precisão o autor do estupro. O jovem disse aos policiais que o homem tinha lhe oferecido maços de papelão para vender, mas que ele precisaria pegar os produtos embaixo do viaduto Leste, na avenida do Contorno.

Quando a vítima chegou lá, o homem utilizou de força física, deu um golpe conhecido como “gravata” e o levou até uma guarita abandonada. Lá, também usando de força, tirou a roupa da vítima e consumou o estupro em pé e apertando o pescoço.

O jovem foi encaminhado para o hospital Odilon Behrens, onde foi atendido e teve constatada lesão anal. O material genético do autor foi recolhido. Como forma do atendimento especializado, o homem também teve o sangue coletado e foi medicado para evitar doença sexualmente transmissível.

A mãe do jovem informou aos policiais que ele saiu de casa a procura do irmão e que foi avisada por vizinhos de que o filho pegou um ônibus rumo ao Centro. A polícia não explicou se o irmão da vítima está desaparecido. A ocorrência foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia e não foram encontradas câmeras de segurança para identificarem o suspeito.

Fonte: O Tempo