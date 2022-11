A Câmara Municipal de Formiga, por meio do seu presidente, Marcelo Fernandes, mudou o ponto facultativo em celebração ao Dia do Servidor Público do dia 28 de outubro para o dia 14 de novembro.

Por isso, na próxima segunda-feira, o Poder Legislativo não terá expediente e a reunião ordinária semanal dos vereadores teve sua data alterada, sendo remarcada para quinta-feira (17), às 8h.

Fonte: Câmara Municipal