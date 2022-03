Durante a reunião da Câmara Municipal de Formiga, nessa segunda-feira (28), a servidora pública estadual Ana Paula Maciel Soares utilizou a Tribuna do Povo para falar sobre o Projeto de Lei 3.568/2022, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado e que trata do reajuste salarial dos servidores do Estado de Minas Gerais.

Ana Paula criticou a forma como o Governo Estadual está conduzindo as negociações e apresentou as demandas dos professores, que, segundo ela, não receberiam nem o piso nacional com a proposta atual.

Após ouvirem os relatos de Ana Paula, os vereadores afirmaram apoiar as reivindicações apresentadas e se dispuseram a trabalharem em prol da causa.

Fonte: Câmara Municipal