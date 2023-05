O Rotary Club de Formiga está recebendo, nesta quarta-feira (31), vinte rotarianos indianos. Eles ficarão em Formiga até sexta-feira (2).

O intercâmbio visa fortalecer as relações entre os Rotary Clubs de diferentes partes do mundo e a expectativa é de que gere projetos e oportunidades para a comunidade formiguense.

A programação que os membros do Rotary Club de Formiga prepararam para receber os indianos conta com visita a pontos turísticos, empresas e entidades sociais. O destaque é o “Encontro com empresários missão Índia Brasil”. O evento vai reunir pessoas interessados em negócios entre os países, nesta quinta-feira (1º), a partir das 20h, no Centro de Eventos ACIF/CDL, em Formiga.

A recepção aos indianos é, também, uma oportunidade para os rotarianos formiguenses retribuírem toda a atenção que receberam durante intercâmbio que realizaram na Índia em fevereiro deste ano. Além disso, visa destacar o trabalho dos rotarianos em projetos locais e internacionais e promover a solidariedade entre as pessoas e comunidades.

O grupo de indianos chegou ao Brasil no último dia 25 e retornarão à Índia no dia 8 de junho. No período, eles visitaram São Paulo e estão conhecendo diversas cidades do interior de Minas, que fazem parte do Distrito 4560 do Rotary Internacional.

Sobre o Rotary Club de Formiga

O Rotary Club de Formiga tem uma longa tradição de trabalho social em prol da comunidade formiguense, desenvolvendo constantemente projetos voltados para a saúde, educação, meio ambiente, entretenimento e área social.

Os rotarianos convidam você a participar dos eventos e se envolver nas ações sociais realizadas pelo Rotary em todo o mundo. “Juntos, podemos fazer a diferença e ajudar a construir um mundo melhor”.

Fonte: Rotary Club de Formiga