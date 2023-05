A noite desta quarta-feira (31) pode ser histórica para Minas Gerais. Isso porque, pela primeira vez, Atlético, América e Cruzeiro podem avançar para as quartas de final da Copa do Brasil numa mesma edição. E as chances são grandes, considerando que, neste segundo confronto dos três times, todos têm alguma vantagem diante dos adversários.

Até 2020, o América nunca tinha avançado às quartas e final de uma Copa do Brasil. Naquele ano, o Coelho foi o único time da capital na disputa, após derrotar o Internacional, mesmo adversário desta noite, a partir das 21h30, no Beira-Rio. O time alviverde chegou às semifinais na ocasião, mas acabou perdendo para o Palmeiras, o campeão em 2020.

Nesta noite, o time de Vagner Mancini leva para o Beira-Rio a vantagem dos 2 a 0, conquistada no Independência. O treinador do Coelho não deve contar com Éder e Matheusinho, ambos no DM, e Benítez como dúvida. No gol, Cavichioli e Pasinato tem se alternado, e a escolha para a partida não foi revelada.

Atlético e Cruzeiro

O Atlético também está em vantagem diante do Corinthians, adversário das 21h30, na Arena Neo Química. Após o 2 a 0 no Mineirão na ida, o time do técnico Eduardo Coudet pode perder por até um gol de diferença que ainda se classifica. As baixas certas no elenco do Galo são Allan, Arana, Alan Kardec, Pedrinho e Igor Rabelo, todos no DM, sendo os dois últimos em transição.

Já o Cruzeiro é quem entra em campo primeiro, diante do Grêmio, às 20h, no Mineirão. Na ida, 1 a 1, e, apesar de não ter ‘vantagem’ no placar, a Raposa conta com a força da torcida, que promete lotar o Gigante da Pampulha para a partida. Para o jogo, o técnico Pepa não vai contar com Gasolina, Ramiro, Richard e Bilu, todos no DM.

Jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil

Quarta-feira (31/05)

19h – Bahia x Santos – Arena Fonte Nova

19h – Fortaleza x Palmeiras – Castelão

19h30 – São Paulo x Sport – Morumbi

20h – Cruzeiro x Grêmio -Mineirão

-Mineirão 21h30 – Internacional x América – Beira-Rio

– Beira-Rio 21h30 – Corinthians x Atlético – Arena Neo Química

– Arena Neo Química 21h30 – Botafogo x Athletico – Engenhão

Quinta-feira (1/6)

20h – Flamengo x Fluminense – Maracanã

Fonte: O Tempo Sports