Nessa segunda-feira (16), a Câmara Municipal de Formiga votou durante a reunião, o projeto de lei que denomina a atual rua L, no bairro Areias Brancas, como rua Laíde Maria Silva Oliveira.

A família da homenageada estava presente no plenário do Legislativo durante a apreciação e aprovação da proposta, de autoria do vereador Luiz Carlos Tocão.

Fonte: Câmara Municipal