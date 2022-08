Não há dúvidas que de cara nova, Formiga mostra a quem aqui vive ou aporta, que esta cidade se prepara para se assemelhar àquelas que mais desenvolveram, exatamente porque acreditaram ser possível buscar um futuro mais promissor para seus habitantes.

Nesta edição, por exemplo, noticiamos a inauguração da quarta célula do Aterro Sanitário, o que, bem exemplifica a preocupação da administração com o descarte ambientalmente correto das dezenas de toneladas que aqui produzimos diariamente. É um avanço que, se no passado nos colocou dentre as primeiras cidades a desfrutar de tal benefício, agora, certamente, corrigimos o atraso a que nos submetemos quando por aqui, se instalou um desgoverno de triste lembrança e que, por razões outras abandonou aquilo lá, aos urubus.

Em outra nota, trazemos ao conhecimento do público, até com certo atraso, reconhecemos, a notícia do moderno sistema de iluminação pública que começou a ser implantado por aqui, beneficiando, em breve, da periferia ao Centro, tantos quantos possam usufruir desta “modernidade”. Destacamos aqui, além da beleza que a iluminação pública representa, a segurança que trás a quem transita por nossas avenidas, ruas ou vielas, se valendo de veículos, motos ou à pé, e o fato da economia de energia e de manutenção que isto representará ao longo dos tempos.

E por falar em segurança, o Legislativo nesta semana aprovou um projeto que cuida, exatamente, de uma questão de segurança dos usuários de transporte público, com razões bem fundamentadas no projeto intitulado “Programa Parada Segura”.

Na página 5 desta edição, a distribuição gratuita de fraldas geriátricas e na página 7 mostramos que já está em funcionamento o NOVO SITE da Prefeitura, que se trata de um importante instrumento de comunicação entre o público e a administração, além de ser fonte de pesquisa e demonstração inequívoca do cumprimento do princípio constitucional de tornar mais transparentes as ações governamentais.

Falar do asfaltamento de inúmeras ruas e avenidas centrais e do moderno sistema de sinalização horizontal aqui iniciado há pouco tempo, é algo que, sem dúvida, nos remete à ideia de que esta cidade está sim, ainda que aos poucos, tomando jeito de metrópole.

É claro que ainda há muita coisa a ser feita, mas, não há dúvidas de que a atual administração tem um plano de voo bem definido e está seguindo na rota certa e segura, aquela traçada por seu piloto. E aqui, não será demais relembrar que um piloto, por mais horas de voo tenha registradas em seu brevê, sozinho não conseguiria nunca colocar com segurança, sua aeronave nas alturas. Sem os mecânicos auxiliares, operadores de rádio, apoio do pessoal de terra e respaldado por um copiloto de confiança e experiência comprovada, isto não ocorreria. Parece que o prefeito, administrador, sabe muito bem disto e ele até inovou. Sua “copilota”, tem sim, atuado pra valer em diversas frentes de trabalho, auxiliando-o nesta empreitada. E o secretariado juntamente com o funcionalismo, em sua esmagadora maioria, vestiu a camisa desta “empresa aérea”.

Se o voo por aqui, até agora, ocorreu sem maiores transtornos, mesmo enfrentando o tempo ruim e as turbulências trazidas pelo Covid-19, todos temos a impressão de que a rota traçada rumo ao futuro, será alcançada, ainda que seja necessário substituir um ou outro da equipe de manutenção ou do serviço de bordo.

E com os erros do passado corrigidos, certamente, chegaremos ao ano de 2023, com muitas novidades. Quem sabe até mesmo tratando como exige a lei, o esgoto do rio Formiga e de quebra, comemorando o fato de termos com a inauguração da nova barragem de captação, um volume de água bruta armazenada, capaz de nos garantir o fornecimento por vários meses, ainda que eles sejam de grande seca, com pouca ou nenhuma incidência de precipitações pluviométricas? Isto significa o adeus definitivo, para muitos, do transtorno da falta d’água. É claro que a rede de distribuição construída há muitos anos, também precisa ser substituída, mas… muita calma nesta hora, uma coisa de cada vez!

Há sim, muito o que fazer em diversas áreas, isto, nós bem sabemos! Mas acreditamos que também ele, o administrador, conhece a fundo tais problemas, suas intensidades, como priorizá-los e já deve ter em mente, bem programadas formas e fórmulas para resolvê-los, inclusive, aquelas que exigem a busca de recursos para que tal ocorra. E é para isto mesmo que os elegemos. A ele e a turma lá do Legislativo, sem a qual, o voo em busca do futuro pode ser minado e até acabar se transformando num “voo de galinha”. Curto e de pequena duração! Cabe a todos eles, nossos representantes, sejam do Executivo ou do Legislativo arcarem com a responsabilidade necessária para que esta enorme nave, conhecida como Cidade das Areias Brancas, se mantenha em voo tranquilo e seguro, na busca de um futuro melhor para seus munícipes. Agora, em pleno voo, não dá para gritar abra a porta que quero descer!