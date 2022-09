Estamos a poucos meses da Copa do Mundo no Catar e os ânimos já estão exaltados, todos os fãs de futebol estão ansiosos para ver os melhores jogadores em todo o mundo disputando partidas de tirar o fôlego. Esta, que será a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio já é uma marca importante para o futebol e a prova que este esporte pode quebrar todas as barreiras.

Mas, o fato de que o evento será no Catar trouxe à tona o fato de que a seleção deste país do Oriente Médio ganhou a chance de participar deste que é o maior evento esportivo do mundo. Então, todos os olhos se voltaram para os palpites copa do mundo sobre quais seriam as conquistas desta seleção dentro do campeonato e quando, eventualmente, seria eliminada.

Neste artigo então vamos discutir um pouco sobre os últimos resultados da seleção do Catar, quais serão os desafios que ela poderá enfrentar e se poderá mesmo passar para a próxima fase, acompanhe.

Será que o Catar passará para a próxima fase da Copa do Mundo?

Esta é uma pergunta muito comum em discussões em redes sociais e também em diversos programas esportivos pelo mundo, a grande maioria se mostra pessimista com a possível atuação da seleção do Catar em meio a grandes seleções consagradas, mas existem alguns dados recentes desta seleção que temos de levar em conta antes de fazer palpites.

Para começar, temos que lembrar, em 2018 esta seleção chegou muito perto de se qualificar para a Copa do Mundo na Rússia e ficaram de fora por muito pouco. Mesmo que esta seja a primeira vez que a seleção do Oriente Médio se qualifica para uma Copa do Mundo, os seus resultados nos últimos meses têm mostrado que os seus jogadores não estão brincando e vem buscando resultados significativos.

Na Copa da Ásia em 2019, a seleção do Catar deu uma aula de bom futebol vencendo o torneio com sete vitórias em sete jogos, sofrendo apenas um gol e sendo campeões invictos, a última final foi contra o Japão, um time que já se qualificou para a Copa do Mundo diversas vezes, e a seleção do Catar venceu por 3×1.

Estes resultados demonstram uma competência maior do que a grande maioria imagina, é possível que esta seleção precisa apenas de uma chance para mostrar o seu potencial em jogos de grande importância, e eles terão a oportunidade de mostrar nesta Copa do Mundo em 2022.

O Grupo A em que a seleção do Catar está posicionada, apresenta várias seleções de peso, temos o Equador, Senegal e a grande Holanda. A maior ameaça neste grupo é a laranja mecânica holandesa, mas não podemos nos esquecer que o Equador é uma seleção difícil por apresentar um estilo de jogo mais defensivo e o Senegal pode impressionar como veio fazendo nas fases qualificatórias.

Concluindo

Apesar de ser subestimada por muitos especialistas esportivos, a seleção do Catar tem diversos motivos e a capacidade de impressionar em sua Copa do Mundo. Vamos aguardar até novembro para ver o que estes jogadores juntos podem fazer contra grandes times internacionais.

