Nas últimas 24 horas, Minas confirmou mais dez casos de varíola dos macacos.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), nesta sexta-feira (9), o Estado soma, ao todo, 327 casos da doença. Segundo a SES, são ainda 980 casos em investigação.

Até o momento, uma pessoa infectada com o vírus da monkeypox morreu em Minas. Trata-se de um paciente de 41 anos, do sexo masculino, residente em Belo Horizonte e natural de Pará de Minas, falecido no dia 28 de julho. O homem tinha outras complicações clínicas graves.

Atualmente, apenas um paciente confirmado para Monkeypox encontra-se em internação hospitalar por necessidades clínicas. As demais estão em isolamento domiciliar.

Todas as pessoas que tiveram contato direto com infectados pela doença estão sendo monitorados pelas Secretarias Municipais.

Até o momento, apenas o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária.

A SES-MG reforça que até o momento não foi registrada no país nenhuma infecção em primatas não-humanos (macacos e outros símios). Maltratar ou agredir animais é crime previsto em lei.

Fonte: Hoje em Dia