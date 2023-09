O Projeto de Lei 569/2023, que viabiliza brinquedos adaptados para crianças com deficiência em praças e parques públicos de Formiga, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, no dia 4 deste mês, se tornou lei.

Ele foi sancionado pelo prefeito Eugênio Vilela e publicado na quarta-feira (20), no Diário Oficial dos Municípios.

A proposta, de autoria do vereador Flávio Martins, determina que os locais que abrigarem os brinquedos deverão ser sinalizados com placas indicativas com a seguinte informação ‘Dispõe de brinquedos para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida’ e contar com acesso adequado para as crianças portadoras de necessidades especiais.

O projeto também estabelece que as estruturas de acessibilidade dos brinquedos deverão atender os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).