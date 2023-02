A Santa Casa de Caridade de Formiga divulgou, nesta quinta-feira (16), uma nota de esclarecimento sobre tentativas de golpes de pessoas que estão se passando por profissionais da entidade e que solicitam quantias para transferências bancárias.

Foi registrado um boletim de ocorrência em nome dos médicos José Maria e João Marcos, que tiveram seus nomes usados pelos golpistas.

Confira abaixo a nota de esclarecimento:

“A Santa Casa de Formiga vem esclarecer que está ocorrendo uma tentativa de golpe em nome da entidade. Temos recebido relatos de familiares de pacientes que estão recebendo supostas ligações sendo identificadas como médicos do Corpo Clínico da Santa Casa, pedindo valores em PIX ou depósitos para arcar com medicamentos e exames de familiares internados no hospital.

Reafirmamos que esta não é uma conduta da Santa Casa de Formiga, todas as despesas do paciente são acertadas no momento da alta, no setor de Tesouraria.

A única ação da Santa Casa que consiste em “pedir” dinheiro é via Central de Teleadoações, em forma de doação, nunca para arcar com despesas de pacientes internados.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a entidade pelo telefone (37) 3329- 1300. Fiquem atentos e não caiam em golpes”.

Fonte: Santa Casa