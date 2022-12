O “1º Sarau de Saúde Mental”, promovido pelo Rotary Club de Formiga e pela Oficina do Ser, na noite de terça-feira, dia 29, atingiu os objetivos propostos e foi considerado um sucesso pelos organizadores, colaboradores e participantes.

As 250 pessoas inscritas compareceram lotando o salão de eventos da Acif/CDL. Elas foram recebidas em clima de festa promovido, especialmente, pela apresentação musical com Deyvid Arantes e banda.

O presidente do Rotary Club de Formiga, José Vieira Neto, deu boas-vindas aos participantes, falou sobre o ideal de servir dos rotarianos e agradeceu a todos os colaboradores do evento. Posteriormente, a psicóloga, Luciane Saporetti, apresentou a palestra “Despertando o poder de ser mais feliz”.

Houve ainda distribuição de lembranças e sorteio de brindes ofertados por patrocinadores.

O “1º Sarau de Saúde Mental” foi possível com o trabalho voluntário dos rotarianos e de apoiadores e contou com patrocínios.

Ao final da palestra, Lucianne agradeceu a parceira com o Rotary e falou sobre a felicidade de realizar o projeto e contribuir para a saúde mental das pessoas. “Foi maravilhoso. Uma energia do bem e de felicidade tomou conta de todos nós! Todos juntos com um único objetivo: aprender a ser mais feliz! A música junto com a palestra fez toda diferença! Gratidão a todos pela confiança e a todos os apoiadores e patrocinadores pela oportunidade de semear saúde mental e amor próprio!”, destacou.

Doações

O evento teve ingresso gratuito com a proposta de que cada participante doasse 2 quilos de alimentos não perecíveis ou materiais recicláveis para a Rede do Bem, que os transforma, mantendo assim diversos projetos que beneficiam a Mão Amiga, a Apae, o Tatame do Bem, o Asilo, a Missão Marta e Maria e outras entidades, além de estudantes. “O resultado foi maravilhoso! Conseguimos muitos materiais que serão transformados em solidariedade”, destacou Jaqueline Silva Gonçalves, idealizadora da Rede do Bem.

Já os alimentos serão entregues ao Centro Espírita Amigos de Jesus. A entrega será feita em breve.

Fonte: Rotary Club de Formiga