Um amor platônico pode ter sido o motivo para um tiroteio que deixou dois mortos durante a festa do Exército Brasileiro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia (Gressu) na noite dessa sexta-feira (14).

Um sargento de 32 anos gostava de uma colega de trabalho da mesma patente, de 26 anos, mas ela não correspondia ao sentimento, já que namorava um outro militar do Exército. Durante a festa, enquanto um grupo de quadrilha se apresentava, o sargento atirou contra o namorado da mulher e, depois, disparou contra ela. Após a mulher cair, o homem ainda deu pelo menos três tiros na cabeça dela.

Um policial penal estava na festa e alegou que estava a 5 metros do autor dos disparos.