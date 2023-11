Neste sábado (18), a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, apoiará a realização do evento “Saúde na Praça – Um olhar azul para a vida”, que abordará a importância da prevenção do câncer de próstata e do diabetes.

O evento, com apoio de diversos parceiros, terá início às 9h, na Praça São Vicente Férrer, e contará com várias atividades: exercício funcional; dança; aferição da pressão arterial; teste de glicemia capilar; orientações técnicas e sorteio de brindes.

Toda população é convidada a participar.

Fonte: Decom