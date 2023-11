Três homens foram presos suspeitos de extração ilegal de minério na Serra da Moeda, em Nova Lima e Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (17).

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente (BPMA), os suspeitos tem entre 30 e 50 anos, e foram apreendidos com eles uma retroescavadeira e dois caminhões carregados com minério.

“A região é monumento natural que compõe o quadrilátero ferrífero, abundante em minério de ferro. Após trabalho do serviço de inteligência, chegamos ao local”, explica o tenente Cristiano Coelho. Segundo ele, os suspeitos faziam a retirada de 320 toneladas de minério por dia.

Um comparsa do grupo, que fazia o papel de “olheiro”, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Um dos componentes do grupo tinha passagens pelo mesmo tipo de crime neste ano, só que na região Centro-Oeste de Minas.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de extração ilegal de minério e por usurpação de bens da União, com a soma de pena prevista de até 5 anos de prisão. O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal.

