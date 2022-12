A administração municipal, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, está realizando obras de melhorias nas unidades de ensino do município de Formiga para proporcionar mais conforto aos alunos e servidores.

No Centro de Educação Infantil Conceição Maria de Almeida, localizado no bairro Engenho de Serra, estão sendo construídas duas salas, banheiros, depósito e área de lazer com acessibilidade. Os novos espaços têm capacidade para atender 50 alunos do tempo integral.

Na Escola Municipal Lídia Braga, situada no bairro Rosário, foi iniciada a troca do telhado. A nova cobertura será de estrutura metálica e a laje será impermeabilizada.

No Centro de Educação Infantil Doralice Carvalho Ribeiro, que fica no bairro Ouro Verde, foi feita a cobertura do pátio.

A obra já está finalizada, e de acordo com a Prefeitura, foi custeada com recursos do Município e teve o apoio do vereador, Marcelo Fernandes.

Fonte: Decom