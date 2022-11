O Centro Universitário de Formiga promoverá a 4ª edição do Dia de Campo com o tema “A Sustentabilidade como Vantagem Competitiva”. O evento deve ocorrer em março de 2023. Ele agora é institucional e foi formada uma comissão para organizar, coordenar e unir esforços na realização das atividades.

A equipe conta com os seguintes integrantes: professor Dr. Adriano Alves Silva (coordenador), professora Dra. Ivani Pose Martins (supervisora), professor Dr. Dênio Garcia Silva de Oliveira, professor Dr. Leonardo Borges Acurcio e Gustavo Henrique Gondim.

A comissão já se reuniu várias vezes. Todas as ações são debatidas e analisadas para que aconteçam da melhor forma possível. Na fase atual dos trabalhos, as empresas estão sendo convidadas.

O evento é uma iniciativa dos cursos de engenharia agronômica e medicina veterinária. A programação tem como público-alvo estudantes e comunidade do município de Formiga e regiões vizinhas, além de produtores rurais.

O objetivo é destacar a importância da cadeia do agronegócio brasileiro e o poder do agro no Brasil e na região. Também visa aproximar a comunidade da Instituição e das novas tecnologias das principais empresas que se destacam no mercado regional.

Fonte: Unifor-MG