A Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira, em Contagem, foi invadida durante a madrugada desta terça-feira (29) e vandalizada.

Quando os funcionários e professores chegaram para trabalhar na manhã de hoje, encontraram vidros de janelas e carteiras quebrados, vasos de plantas revirados, pichações de suástisca, o maior símbolo do nazismo, e o nome do Hitler.

Uma exposição realizada pelos alunos para o Dia da Consciência Negra foi destruída. Foram feitas também referências a um jogo de videogame onde o personagem principal violenta os colegas e funcionários da escola.

Também há citações à diretora da escola e a uma turma do 9º ano.

Segundo um funcionário da escola, que preferiu não se identificar, a Polícia Militar foi acionada, mas os militares alegaram não ser possível fazer a perícia do local, uma vez que outras pessoas já tinham entrado na cena.

Ainda de acordo com o funcionário, os alunos e professores foram liberados das aulas.

Segundo o boletim de ocorrência, o chamado foi feito no início da manhã de hoje. A diretora recebeu os policiais e informou que a escola já foi invadida outras vezes e que os bandidos chegaram a filmar outras ações e publicar nas redes sociais.

A diretora também indicou um perfil no Instagram com as iniciais da escola que publica vídeos do interior do colégio e partes do jogo de videogame Bully.

Não há câmeras de segurança na escola e os responsáveis ainda não foram identificados.

Em nota, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Defesa Social de Contagem informaram que estão cientes do ocorrido e que a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e estão averiguando o ocorrido.

