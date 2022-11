Uma mulher de 56 anos foi agredida pelo companheiro com um pedaço de pau e ficou com um prego preso na cabeça no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte. A agressão ocorreu por causa de uma desavença por comida.

A vítima contou à Polícia Militar que seu companheiro pegou uma vasilha com comida velha e colocou na porta de casa. Ela reclamou com ele e disse que a comida atrairia ratos. O suspeito se revoltou com a companheira.

A mulher disse que ao dar as costas para ele sentiu uma pancada em sua cabeça. Quando colocou a mão viu que havia um prego cravado no couro cabeludo. Ela pediu ajuda aos vizinhos que acionaram a polícia.

O suspeito foi encontrado em casa e deu outra versão para os fatos. Ele disse que fez arroz e macarrão e que a sua companheira não gostou da comida. Esse seria o motivo para os dois terem brigado. O homem ainda negou que tenha agredido a companheira e alegou que ela se machucou sozinha com o rádio da casa.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, mas precisou ser encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela fez uma tomografia e o prego foi retirado da cabeça dela.

Fonte: O Tempo